"Responsable de escalada de precios es el gobierno": exministro de Hacienda sobre tasas de interés

La decisión del Banco de la República de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés no solo era necesaria, sino clave para evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo de los colombianos, especialmente de los más vulnerables. Así lo afirmó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en diálogo con Noticias de la Mañana.

Banco de la República redujo tasa de interés 50 puntos básicos hasta 11,75 % / Foto: Blu Radio

Según explicó, las expectativas de inflación ya muestran incrementos cercanos a los 200 puntos básicos, lo que obligó al banco central a anticiparse. De no hacerlo, advirtió, el país correría el riesgo de un aumento desbordado de precios que afectaría directamente a los hogares de menores ingresos.

“El Banco de la República tiene un deber constitucional: preservar el poder adquisitivo de la moneda. Si no interviene, los que más pierden son los más pobres”, señaló.



Presiones inflacionarias

Restrepo fue crítico con el Ejecutivo y aseguró que las presiones inflacionarias actuales no provienen del Banco de la República, sino del propio gobierno, puesto que el aumento del salario mínimo decretado en diciembre y el desorden fiscal han reflejado un mayor déficit y un crecimiento acelerado de la deuda pública y un presupuesto nacional “desbordado”.

“Aquí el responsable de esta escalada de precios es el Gobierno Nacional”, afirmó, al tiempo que defendió la independencia de la junta directiva del banco central frente a las críticas del ministro de Hacienda.



La única categoría con reducción de precios fue la de alimentos. Foto: AFP

El exministro reconoció que el alza en las tasas de interés puede encarecer el crédito para los ciudadanos, pero insistió en que es un costo menor frente a los efectos de una inflación descontrolada.

“El banco busca evitar un daño mayor. Aunque el endeudamiento se encarece, el objetivo es proteger la capacidad de compra de las familias”, explicó.



"La gasolina debería bajar más"

Sobre el anuncio del Gobierno de reducir en 500 pesos el precio del galón de gasolina a partir de febrero, Restrepo consideró que la baja debería ser de al menos 3.000 pesos y cuestionó que los colombianos estén pagando más que el precio internacional para financiar el subsidio al ACPM.

¿Cuánto debe bajar la gasolina en 2026? Foto: Freepik

“Esa es una decisión política del gobierno. No hay razón para que los ciudadanos sigan pagando ese sobrecosto”, sostuvo.

A su juicio, el verdadero problema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles está en el ACPM, cuyos precios no se han ajustado, generando un déficit que termina trasladándose a los consumidores.



Hay que recortar el gasto público

Finalmente, Restrepo respaldó la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica y la calificó como una muestra de independencia institucional.

Frente al hueco fiscal que deja esa suspensión, aseguró que la salida debe enfocarse en recortar el gasto público. Señaló que reducir menos del 2 % del presupuesto nacional —unos 11 billones de pesos— es completamente viable si se controla el gasto de funcionamiento y la expansión de la burocracia.

“Hay suficiente grasa en el presupuesto para hacer ese ajuste”, concluyó el exministro.

