En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / "Responsable de escalada de precios es el gobierno": exministro de Hacienda sobre tasas de interés

"Responsable de escalada de precios es el gobierno": exministro de Hacienda sobre tasas de interés

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo aseguró que el aumento de 100 puntos básicos decidido por el Banco de la República busca frenar la inflación, que —según dijo— está siendo presionada por el gasto público, el alza salarial y el manejo fiscal del Gobierno Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad