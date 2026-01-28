Aumento de salario mínimo e impuestos al sector eléctrico comprometen viabilidad financiera: Andesco

El 2026 arrancó con pie izquierdo para las empresas del sector eléctrico, que afrontan una serie de nuevos costos imprevistos, entre ellos nuevos tributos derivados de la emergencia económica y el aumento del salario mínimo que, en conjunto, estarían comprometiendo la viabilidad financiera del sector.

El salario mínimo aumentó casi un 23 % y llegó a 1.750.905, una cifra que corresponde a los ingresos de 2,4 millones de trabajadores, la mayoría de ellos empleados formales.

El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

“Nosotros estamos preocupados porque estos impactos hay que sumarlos todos: la reforma tributaria, todo lo que viene, el incremento del salario mínimo, lo que se está diciendo de estos nuevos tributos que se están poniendo como decreto, las sobretasas que se están haciendo; todo eso va a ir teniendo que sumarse y sumarse. Entonces sí nos preocupa porque hay que tenerlo en cuenta, porque eso hace parte de lo que tiene que cuidarse para la suficiencia financiera de las empresas”, dijo el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.

Según Andesco, algunas empresas en los sectores de generación de energía o producción de gas podrían transferir parte del mayor costo a sus precios; sin embargo, compañías de transmisión, comercialización o distribución de energía y gas tendrían que esperar a la revisión de sus esquemas tarifarios. Es más, hoy se está revisando el marco regulatorio de los esquemas de comercialización, pero no se está incluyendo el aumento del salario mínimo.