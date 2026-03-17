El momento en que aeropuerto Cortissoz tuvo que ser evacuado por supuesta presencia de explosivos

Momentos de incertidumbre y angustia se vivieron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz este martes cuando cientos de pasajeros de un vuelo de la aerolínea Avianca debieron ser evacuados de emergencia por la supuesta presencia de explosivos cerca de la Torre de control.

El momento de la evacuación y angustia de los pasajeros quedaron captados en varios videos que rápidamente empezaron a circular vía redes sociales.

La aeronave, que tenía programada su salida hacia la ciudad de Bogotá a la 1:20 de la tarde, se vio obligada a interrumpir su operación habitual ante una alerta de seguridad crítica.

El protocolo de evacuación se activó de inmediato tras reportarse la amenaza y varios minutos después, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte descartaron la presencia de explosivos en la zona.



Vea el video aquí: