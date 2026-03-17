En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / El momento en que aeropuerto Cortissoz tuvo que ser evacuado por supuesta presencia de explosivos

El momento en que aeropuerto Cortissoz tuvo que ser evacuado por supuesta presencia de explosivos

Un vuelo, que tenía programada su salida hacia la ciudad de Bogotá a la 1:20 de la tarde, se vio obligado a interrumpir su operación habitual ante una alerta de seguridad crítica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad