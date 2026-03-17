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“No es aceptable”: Iglesia advierte grave deterioro en la frontera colombo-ecuatoriana

Las diócesis de Ipiales y Tulcán advierten un deterioro social, económico y ambiental en la región, marcado por la caída del comercio en Rumichaca y el avance de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

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