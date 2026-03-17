Colombia tiene experiencia en lucha contra las drogas: Petro sobre acciones en frontera con Ecuador

El presidente Gustavo Petro se refirió a la reunión del 'Escudo de las Américas' que se celebró en Miami y fue convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al encuentro fueron 17 países a hablar de la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, Petro aseguró que esa reunión tiene dos errores; uno de ellos es político.

"No nos invitaron, y uno no va a donde no lo invitan. Me invitaron al funeral de Jesse Jackson, con quien tuve una relación. Ya habíamos hablado personalmente, y considero que la lucha por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos en general, y en particular en ese país, es absolutamente respetable. En Colombia vivimos algo similar. Pero creo que la reunión del llamado Escudo del Sur tiene dos grandes defectos. Uno es político. Es una reunión política, más que nada. No es una reunión militar", dijo Petro en entrevista con el medio Político.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

"El concepto que he escuchado mucho del secretario de Estado, Marco Rubio y de Elon Musk, es la idea de una civilización occidental blanca y cristiana. Eso no existe. Quizás en el pasado, en la época de las Cruzadas, se podría argumentar con cierta legitimidad, y resultó en gran violencia y derramamiento de sangre. Pero hoy no estamos en la época de las Cruzadas"; profundizó Petro.



Además, Petro se refirió a la lucha contra el narcotráfico que ha realizado Colombia en la frontera con Ecuador, asegurando que su Gobierno tiene más experiencia que el país vecino.

"El segundo gran error de la reunión radica en el tema de las drogas. Los 17 países reunidos son los menos experimentados en la lucha contra el narcotráfico en América. Algunos están profundamente inmersos en la corrupción del narcotráfico. Pero si alguien tiene experiencia en la lucha contra las drogas, es Colombia. Les voy a dar un ejemplo, y no es por chovinismo: En medio de la reunión de los 17 países del Escudo del Sur en Florida, hubo una operación militar en la frontera, a 300 metros de Colombia", añadió el mandatario.

Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

"Se dice que fue entre los ejércitos de Estados Unidos y Ecuador. ¿Saben cuál fue el resultado de esa operación? Un ecuatoriano con un rifle fue arrestado y se encontró dinamita en su casa. Ese mismo día, a pocos kilómetros de distancia, pero dentro de la frontera colombiana, encontramos tres toneladas de cocaína. En un bombardeo bien dirigido, incautamos 35 rifles, cinco ametralladoras M60 y capturamos a unos 30 miembros de organizaciones armadas de narcotráfico. Si comparan eso, verán dónde está el verdadero escudo contra el narcotráfico", dijo Petro a Político.

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Estas declaraciones se dan en medio de las tensiones que se han presentado entre Colombia y Ecuador después de que el presidente de ese país, Daniel Noboa, anunciara la imposición de aranceles contra Colombia porque el mandatario considera que no se estaban haciendo los esfuerzos necesarios en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Por eso Noboa impuso el arancel del 50 % al que llamó una "tasa de seguridad".