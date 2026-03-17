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Blu Radio  / Nación  / Colombia tiene experiencia en lucha contra las drogas: Petro sobre acciones en frontera con Ecuador

Colombia tiene experiencia en lucha contra las drogas: Petro sobre acciones en frontera con Ecuador

El presidente Gustavo Petro también señaló que algunos de los países que fueron a la reunión convocada por Donald Trump en Miami para hablar del narcotráfico no tienen experiencia en la lucha contra las drogas.

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