Gobierno anuncia rebaja de $500 en el precio de la gasolina en Colombia para febrero

El Gobierno nacional expedirá en los próximos días un decreto para reducir en 500 pesos el precio de la gasolina durante el mes de febrero, según confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La decisión hace parte de una estrategia para aliviar el impacto del costo de vida y ajustar los precios internos frente al comportamiento del mercado internacional de combustibles.

“En los próximos días va a emitirse el decreto mediante el cual se reduce el valor del precio de la gasolina para el mes de febrero en 500 pesos y continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina”, afirmó el ministro, al explicar que la medida tiene un enfoque directo sobre la inflación.

En Colombia, es común ver dos tipos de gasolina: corriente y extra Foto: Pexels

Ávila sostuvo que el ajuste será posible por la reducción de las brechas entre los precios internacionales y el precio interno del combustible. “Queremos establecer una medida contrainflacionaria con la reducción del valor de la gasolina y las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno nos permiten tomar estas decisiones”, señaló.



De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, la rebaja tendría efectos positivos en el consumo y en el ingreso disponible de los hogares, especialmente en sectores medios. “Van a impactar positivamente los niveles de consumo y de ingreso de las capas medias y los sectores”, puntualizó.