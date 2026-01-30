Tasas de interés en Colombia: Banco de la República las incrementa en 100 puntos básicos

La junta directiva del Banco de la República decidió subir la tasa de interés en Colombia, situándola en 10,25 %. Esta medida busca frenar el aumento en el costo de vida y asegurar que la inflación baje en los próximos meses. La votación fue dividida: cuatro directores apoyaron el alza de 100 puntos básicos, dos pidieron bajarla y uno votó por no hacer cambios.

Banco de la República sube tasas de interés Foto: Banco de la República

¿Por qué subió la tasa de interés?

El principal motivo es el repunte de la inflación. Aunque el año 2025 cerró con una inflación general del 5,1 %, la inflación básica (que no incluye alimentos ni servicios regulados) subió del 4,85 % al 5,02 %. Además, los analistas creen que los precios seguirán altos en 2026 y 2027, lo que obligó al Banco a actuar para proteger el bolsillo de los ciudadanos.

Otro factor clave es que los colombianos siguen comprando a un ritmo alto. El consumo privado y público impulsó la economía, que creció un 2,9 % en 2025. Sin embargo, este gasto ha provocado que el país importe más de lo que vende al exterior, generando un hueco en las cuentas externas de la nación.

"El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos continúa ampliándose y se estima que para 2025 alcance el 2,4 % del PIB luego del 1,6 % observado en 2024. Esto obedece principalmente al significativo crecimiento de las importaciones impulsadas por el fuerte dinamismo de la demanda interna, frente a un crecimiento leve de las exportaciones en un contexto de cambio en la matriz exportadora, con una disminución de las exportaciones minero energéticas y un aumento de las exportaciones manufactureras, agropecuarias y de servicios", fue otra de las razones del Banco de la República para subir las tasas de interés, según informó en el comunicado.



El banco también advirtió sobre la incertidumbre internacional. Factores como las políticas migratorias en Estados Unidos, las tensiones comerciales globales y los conflictos geopolíticos influyen en la estabilidad de Colombia.

Finalmente, el Emisor aclaró que sus futuras decisiones dependerán de cómo evolucione la información económica. El objetivo central sigue siendo que los precios de los productos y servicios dejen de subir de forma acelerada.