En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Tasas de interés en Colombia: Banco de la República las incrementa en 100 puntos básicos

Tasas de interés en Colombia: Banco de la República las incrementa en 100 puntos básicos

Cuatro directores del Banco de la República votarón a favor del incremento, dos proponían una reducción de 50 puntos básicos y un integrante que votó por mantener la tasa inalterada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad