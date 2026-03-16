Familia de ciudadano atacado en retén ilegal en Jamundí pide que no sea trasladado de clínica

Los familiares del ciudadano que fue atacado este fin de semana en un retén ilegal instalado en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, publicaron una carta solicitando que este paciente no sea trasladado de la clínica de Cali en la que actualmente está siendo tratado.

Los hechos ocurrieron en el sector de El Crucero del corregimiento de Timba, cuando integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ dispararon varias veces contra el vehículo de la víctima, después que esta persona obedeciera la orden de detenerse, los proyectiles le provocaron heridas de tal gravedad, que incluso no se tiene la certeza de que pueda volver a caminar.

Ahora esta familia atraviesa otra dificultad, que es el posible traslado del paciente, a otro centro asistencial de la ciudad de Cali, proceso que podría comprometer aún más su estado de salud, y sus posibilidades de recuperación, teniendo en cuenta que aún las balas no han podido ser extraídas de su cuerpo.

“Según los médicos, su médula espinal presenta una inflamación severa que impide realizar una cirugía inmediata hasta que dicha inflamación disminuya momento en el cual se podrá determinar el verdadero alcance de las lesiones, además presenta compromiso pulmonar por una herida que continúa sangrando”, señala la carta.



En el documento la familia de esta persona hace un llamado a las autoridades sanitarias y a la EPS a tener en cuenta el crítico estado del paciente, garantizando su derecho fundamental a la vida, a la salud y recibir atención médica adecuada, evitando un traslado que pueda agravar su condición.

En esa misma carta, estos familiares manifiestan su descontento por la falta de respuesta por parte de las autoridades de Jamundí, que hasta el momento no se han comunicado con ellos para iniciar un proceso de acompañamiento y reparación, teniendo en cuenta que esta persona es víctima del conflicto armado que se vive en la zona rural del municipio.

“Como familia lamentamos la falta de acompañamiento por parte de la administración municipal, quienes hasta la fecha 16 de marzo de 2026, no han realizado ninguna acción humanitaria, ni pronunciamiento para nuestro familiar, ni para nosotros como familia, siendo responsables de la situación de orden público en la zona”, finaliza el documento.