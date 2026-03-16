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Familia de ciudadano atacado en retén ilegal en Jamundí pide que no sea trasladado de clínica

A través de una carta, familiares del paciente advierten que su EPS quiere trasladarlo a la clínica Nuestra, proceso que podría comprometer más su estado.

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