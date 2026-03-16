Capturan a cuatro personas con armamento oculto en un vehículo en vía entre Ocaña y Cúcuta

En medio de un puesto de control instalado por la Policía Nacional en la vía entre Ocaña y Cúcuta, en el sector conocido como La Estancia, jurisdicción del municipio de Ábrego, capturaron en flagrancia de cuatro personas que se movilizaban a bordo de un vehículo.

Durante el procedimiento de requisa fue incautado un subfusil marca Colt, calibre 9 milímetros. Asimismo, se halló un arma de fuego tipo pistola, marca Glock 17, calibre 9 milímetros, con un proveedor. Estaba oculta en los motores de los limpiaparabrisas del automotor inspeccionado.

De igual manera, fueron encontrados dos kits Roni adaptadores para arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, ocultos en la parte delantera del radiador.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades indicaron que este armamento estaba dirigido a una estructura del ELN que mantiene confrontación armada con las disidencias de las Farc en esa zona de Norte de Santander.