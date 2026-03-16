En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Policías asesinados
Leche Algarra
Iván Cepeda
Premios Óscar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a cuatro personas con armamento oculto en un vehículo en vía entre Ocaña y Cúcuta

Capturan a cuatro personas con armamento oculto en un vehículo en vía entre Ocaña y Cúcuta

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

pistola-incautadas-en-vehiculo-en-santander.jpg
Armas incautadas dentro de vehículo en vía de Santander.
Foto: pantallazo video suministrado.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad