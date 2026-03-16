Revelan nuevos detalles del hombre asesinado en el Salitre: "Duró 12 minutos vivo"

La violencia sigue golpeando a Bogotá, por lo que la ciudadanía siente temor al salir a las calles, debido al incremento de la inseguridad. De hecho, este lunes 16 de marzo, sobre las 2:00 de la tarde, se presentó un nuevo caso de sicariato, que encendió la preocupación entre los residentes de Salitre.

A pocas cuadras del Terminal de Transporte, en uno de los paraderos de buses de la zona, donde se encontraba un hombre de 30 años, fue atacado a disparos por otro sujeto que se movilizaba en una motocicleta.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la víctima, se llama Néstor Harry Acosta Leal y perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.



Se conocen nuevos detalles del sicariato en Salitre

Según la información recopilada, el hombre de aproximadamente 30 años se encontraba en vía pública mientras hablaba por celular. Testigos señalaron que dos hombres que se movilizaban en moto lo abordaron en el andén y, sin mediar palabras, le dispararon en varias ocasiones.

De hecho, una comerciante del sector presenció el ataque y relató cómo ocurrió el homicidio: “Sonaron tres tiros. Cuando él se la miraba, el señor ya estaba tirado en el piso, lo vi por las cámaras y cuando salí él estaba ahí tendido al frente del almacén. El agente lo estaba ayudando, ayudando, él duró alrededor de unos 10, 12 minutos vivo y ya después falleció. La ambulancia nunca llegó”, contó la mujer.



Foto: referencia, AFP

Luego del crimen, los responsables huyeron del lugar, mientras que la víctima quedó tendida en el suelo. Habitantes del sector intentaron auxiliarlo, pero fue en vano. Los ciudadanos han mostrado preocupación por la inseguridad que afecta a Bogotá, especialmente por el aumento de robos y otros hechos violentos que generan temor entre los bogotanos.

Así mismo, el CTI de la Fiscalía asumió el caso para establecer si se trata de un hecho de sicariato relacionado con un robo o si existen otros motivos detrás del crimen.



Aumentan los casos de sicariato en Bogotá

El ataque enciende las alarmas en Bogotá debido a los recientes hechos de sicariato registrados en la capital. Sin ir más lejos, el pasado 10 de marzo, un hombre fue atacado por otro sujeto en la calle 161 con 19, al norte de la ciudad.

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Otro caso que generó impacto fue el del empresario Gustavo Andrés Aponte, quien fue asesinado al salir de un reconocido gimnasio ubicado en una de las zonas más concurridas de Bogotá, en la calle 85 con carrera Séptima, en horas de la tarde del pasado 11 de febrero.

Según indicaron las autoridades, el sicario estaba vestido de traje y corbata cuando desenfundó su arma y disparó contra el empresario mientras salía del lugar en compañía de sus escoltas. Aunque en videos se observa que huyó corriendo, posteriormente abordó una motocicleta que lo esperaba y escapó del sitio de los hechos.