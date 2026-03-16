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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan nuevos detalles del hombre asesinado en el Salitre: "Duró 12 minutos vivo"

Revelan nuevos detalles del hombre asesinado en el Salitre: "Duró 12 minutos vivo"

La víctima, de aproximadamente 30 años, se encontraba en vía pública mientras hablaba por celular cuando era atacada por dos hombres en moto.

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