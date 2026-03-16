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Nuevo caso de sicariato en Bogotá generó caos en Salitre: ¿qué se sabe?

Sobre las 2:00 de la tarde se registró un nuevo caso de sicariato a pocas cuadras del Terminal de Transporte.

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