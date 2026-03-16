Nuevo caso de sicariato en Bogotá generó caos en Salitre: ¿qué se sabe?

La violencia y la inseguridad en Bogotá continúan generando preocupación entre los habitantes de la capital. Sobre las 2:00 de la tarde de este 16 de marzo de 2026, presuntamente se registró un nuevo caso de sicariato que generó alarma entre los residentes del sector de Salitre, a pocas cuadras del Terminal de Transporte.

El hecho ocurrió en la dirección 22D con 69B, en uno de los paraderos de buses de la zona, donde se encontraba un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien habría sido atacado a disparos desde una motocicleta. Los impactos de bala fueron contundentes y le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el hecho, las autoridades llegaron al sitio y acordonaron la zona mientras adelantan las primeras labores de verificación y recolección de información.



Autoridades investigan lo ocurrido en el sector de Salitre

Unidades de la Policía se encuentran en el lugar realizando las respectivas diligencias para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Por ahora se adelantan las labores de inspección técnica al cuerpo y la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el sector al momento del hecho.



¿Qué se sabe del crimen?

De acuerdo con lo revelado, las autoridades todavía no han confirmado la identidad de la víctima; Sin embargo, los vecinos han señalado que el hombre sería residente del sector y que, además, no portaba ninguna maleta u objetos visibles al momento del ataque.