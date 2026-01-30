"El Gobierno nunca pudo demostrar fundamentos para la emergencia económica": Andi

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, aseguró que el Gobierno nunca logró demostrar los fundamentos necesarios para declarar la emergencia económica, luego de que la Corte Constitucional decidiera suspender de manera temporal el decreto que la sustentaba. En entrevista con Recap Blu, el dirigente gremial afirmó que desde el inicio era evidente que no existían hechos sobrevinientes que justificaran esa medida excepcional.

"Fue bastante evidente para todo el mundo que esos hechos no existían. El Gobierno, incluso en toda su argumentación, nunca pudo demostrar ni ha podido demostrar que había fundamento para declarar la emergencia económica", dijo.

Mac Master sostuvo que el Ejecutivo basó su argumentación en la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento, algo que —según explicó— no puede considerarse una causa válida para una emergencia económica. De lo contrario, advirtió, que cualquier Gobierno podría recurrir a esta figura cada vez que el Legislativo no apruebe sus proyectos. Por eso, señaló que incluso abogados constitucionalistas han considerado que la expedición del decreto y de los impuestos posteriores pudo constituir un abuso del derecho.

El presidente de la Andi también alertó sobre las consecuencias prácticas de la medida, al revelar que durante el tiempo en que estuvo vigente el decreto se habrían recaudado más de un billón de pesos. Según explicó, la mayoría de esos recursos provienen del bolsillo de los consumidores y no de los sectores más ricos, como ha señalado el Gobierno.



Frente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó que la decisión de la Corte favorece a los ricos y perjudica a los pobres, Mac Master fue enfático en rechazar esa narrativa. A su juicio, la suspensión del cobro protege principalmente a los consumidores, en especial a los más vulnerables, y evita que se trasladen mayores costos a créditos, precios y servicios.

"Los grandes favorecidos ante la corrección que está planteando la Corte Constitucional son los consumidores. Y probablemente entre los consumidores los más vulnerables", añadió el líder gremial en los micrófonos de Recap Blu.

Sobre el hueco fiscal que enfrenta el país, el líder gremial indicó que el problema radica en el fuerte crecimiento del gasto público. Recordó que el presupuesto general ha aumentado cerca de un 50 % durante este Gobierno, convirtiéndose en el más alto de la historia, por lo que consideró que ahora corresponde al Ejecutivo ajustarse y no seguir trasladando la carga a los hogares y empresas.

"Al gobierno le corresponde ser responsable y entender que los hogares colombianos no tienen cómo darle más plata para que lo siga gastando", concluyó el dirigente gremial.