Uno de los parques acuáticos más famosos de EEUU anunció novedad que emocionará a sus visitantes

En el dinámico corazón del turismo mundial, Aquatica Orlando ha reafirmado su posición como el parque acuático al aire libre número uno en Estados Unidos con un anuncio que promete transformar la experiencia del viajero en 2026.

Bradley Gilmour, presidente del parque, ha confirmado una inversión de varios millones de dólares destinada a modernizar las instalaciones y optimizar la operativa, asegurando que cada visita sea más fluida, cómoda y memorable para las familias que eligen este destino año tras año.



Un acceso más ágil y confort bajo el sol de Florida

Para el turista moderno, el tiempo es el recurso más valioso. Conscientes de esto, los planes para 2026 incluyen la adición de una cuarta cabina de cobro en el estacionamiento, una mejora diseñada específicamente para agilizar el acceso vehicular antes de que comience la ajetreada temporada de verano. Una vez dentro, los visitantes notarán una renovación estética integral que abarca desde pintura fresca y fachadas revitalizadas hasta un paisajismo actualizado que realza la atmósfera tropical del parque.

Pensando en el clima de Florida, se han planificado infraestructuras para mejorar el bienestar del público. Se instalarán estructuras de sombra más eficientes, nuevos ventiladores y sombrillas adicionales en las zonas de mayor tránsito, como las filas de las atracciones y los puntos de alimentación.

Aquiatica Foto: Aquiatica

Además, el parque garantiza que la diversión no se detenga en los meses más frescos gracias a sus piscinas climatizadas, una comodidad esencial para quienes visitan Orlando fuera de la temporada estival.



Innovación gastronómica y servicios premium a su alcance

La oferta culinaria de Aquatica Orlando se renueva para satisfacer los paladares más exigentes. Entre las novedades destacan la apertura estacional de Papa’s Pizza, ideal para comidas rápidas, y la Coffee & Funnel Cake Shop, que ofrecerá los clásicos dulces de parque temático.



La tecnología también juega un papel fundamental en la "emoción" de estas novedades. El parque ha ampliado las opciones de pedido de comida por celular mediante códigos QR, permitiendo incluso la entrega directamente en las cabañas y tumbonas premium. Esto elimina las esperas en filas y maximiza el tiempo de disfrute en el agua.

Aquatica Foto: Aquatica

Agenda de eventos vibrantes durante todo el año

El calendario de 2026 está diseñado para ofrecer experiencias únicas en cada estación. Los eventos favoritos regresan con más energía, comenzando con Aloha to Summer, que este año se adelanta para coincidir con las vacaciones de primavera.

Para los amantes de la vida nocturna, regresa AquaGlow, una fiesta de neón con energía eléctrica, mientras que el invierno se iluminará con ILLUMINATE, que contará con exhibiciones de linternas y luces de gran escala.

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Además, el 14 de febrero de 2026 se celebrará el 16º aniversario del Polar Plunge, un evento solidario en apoyo a Special Olympics Florida que combina música en vivo, concursos de disfraces y una experiencia VIP para los participantes.



El paraíso familiar ideal

Aquatica no solo es adrenalina; es un refugio diseñado para todas las edades. Con 50 toboganes, ríos y lagunas, y más de 7,800 metros cuadrados de playas de arena blanca, el parque ofrece un equilibrio perfecto entre emoción y relajación

Para las familias con niños pequeños, el evento The Ultimate Playdate (de abril a agosto) ofrecerá acceso anticipado a Turi’s Kids Cove, permitiendo que los preescolares disfruten de un ambiente tranquilo antes de la apertura oficial.

Esta combinación de innovación operativa, mejoras tecnológicas y eventos exclusivos consolida a Aquatica Orlando como un destino imprescindible en cualquier itinerario de viaje a los Estados Unidos.