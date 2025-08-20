La cara detrás de los parques: así es el programa de rescate de SeaWorld que salva vidas marinas

Aunque muchos lo identifican por sus parques, atracciones y espectáculos, SeaWorld ha construido una historia de más de seis décadas dedicada al rescate y cuidado de la fauna marina. Desde su creación en San Diego, la organización suma más de 42.000 animales asistidos, consolidándose como la institución de rescate de manatíes más grande de Florida.



¿Cómo funciona un rescate en SeaWorld?

Cada vez que un animal marino enfrenta una emergencia como heridas, enredos en redes o fenómenos naturales, el equipo de rescate actúa. Disponibles las 24 horas, los especialistas trasladan al ejemplar a las instalaciones del parque, donde recibe atención veterinaria de alta calidad.

El objetivo es rehabilitar y liberar a los animales. Sin embargo, cuando las lesiones son graves o se trata de crías sin posibilidades de sobrevivir por sí solas, las autoridades deciden que permanezcan en acuarios o zoológicos para garantizar su bienestar.

Recte de SeaWorld Foto: Blu Radio

Más que rescate

SeaWorld también desarrolla proyectos científicos que han permitido conocer mejor la fisiología y el comportamiento de especies marinas, como los tiburones blancos. Además, mantiene colaboraciones con organizaciones como OSearch y centros de rescate en Alaska, lo que multiplica el impacto de sus acciones de conservación.



El fondo que protege la vida marina en todo el mundo

En 2003 nació el Fondo de Conservación SeaWorld & Busch Gardens. Desde entonces, ha destinado más de 21 millones de dólares a proyectos de conservación en más de 100 países, apoyando programas de rescate, educación y protección de hábitats.

Nutria Foto: SeaWorld

Una labor silenciosa pero constante

Todo este trabajo, financiado en gran parte por la propia empresa, no busca generar ingresos. Se trata de una labor silenciosa pero constante, sostenida por veterinarios, cuidadores y especialistas comprometidos con ofrecer una segunda oportunidad a miles de animales marinos en todo el mundo.

De acuerdo con Gisele Montano, veterinaria y fisióloga reproductiva de SeaWorld, United Parks & Resorts, en los zoológicos se brinda un cuidado especial a las especies que allí permanecen, además de eso reveló que no solo hacen estudios y cuidados en los parques donde los animales permanecen.

Expediciones a lo largo del océano les permite estudiar activamente el comportamiento de los animales, sus desplazamientos a lo largo del año, hecho que le facilita identificar zonas de protección u observación más detallada.



Apoyo a Colombia

En medio de su labor por la conservación animal, también hacen presencia en Colombia, con apoyo para la conservación de especies como el mico tití y el ecosistema en Malpelo en el país. Su apoyo está enfocado en la educación para la conservación de fauna y flora.

SeaWorld Foto: Blu Radio