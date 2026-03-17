Contraloría abrirá control fiscal a recursos invertidos en infraestructura de Ciudad Bolívar

Por un presunto detrimento patrimonial en recursos destinados para infraestructura de Ciudad Bolívar, la Contraloría de Bogotá anunció la apertura de una actuación de control fiscal para verificar la inversión del dinero. Según el ente de control distrital, una de las revisiones se hará en el proyecto de salón comunal Juan Pablo II ante las presuntas alertas por la ejecución de la obra.

Así mismo, en el recorrido hecho por el contralor, Juan Camilo Zuluaga, se anunció la inspección de la obra del colegio distrital San Francisco - Sede B que ya estaba en lupa al superar los 21.000 millones de pesos, lo que supone una adición de 2.200 millones de pesos al contrato.

Contraloría de Bogotá. Foto: Contraloría de Bogotá.

Según lo confirmado por la entidad de control, la entrega de la sede de este colegio estaba prevista para el 2023 y registra un retraso significativo. Ante esto, por los problemas en el desarrollo de la obra, también se confirmó la suspensión del primer contratista por el incumplimiento. De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, el proyecto continúa en ejecución.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

“Dentro del recorrido, visitamos el Colegio Distrital San Francisco CDB, obra con un valor estimado de más de 21 mil millones de pesos. Verificamos su estado teniendo en cuenta que detrás de este proyecto no solo hay recursos públicos invertidos, sino niños, niñas y jóvenes de Ciudad Bolívar esperando contar con mejores espacios educativos. La Contraloría de Bogotá iniciará una actuación de control fiscal para revisar este proyecto y determinar los posibles hallazgos fiscales", concluyó el contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga Morillo.