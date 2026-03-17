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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Contraloría abrirá control fiscal a recursos invertidos en infraestructura de Ciudad Bolívar

Contraloría abrirá control fiscal a recursos invertidos en infraestructura de Ciudad Bolívar

Entre las revisiones que hará la Contraloría distrital está el Salón Comunal Juan Pablo II y las obras del Colegio Distrital San Francisco Sede B, en el cual se han denunciado retrasos y modificaciones en el contrato.

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