“Suspensión de decreto de emergencia económica era necesaria y coherente”: Consejo Gremial

El Consejo Gremial Nacional respaldó este viernes la decisión de la Corte Constitucional que suspendió provisionalmente los decretos 1390 del 22 de diciembre de 2025 con el que fue declarada la emergencia económica por parte del Gobierno nacional y el decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025 que estableció el recaudo de impuestos para financiar los gastos derivados del estado de excepción

En representación de los empresarios, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica), aseguró que el gremio respeta plenamente la independencia y la autonomía de la Corte Constitucional frente a la estabilidad del país.

“La suspensión del decreto de emergencia era necesaria, es coherente con la Constitución y cumple la función clave de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirían efectos inmediatos e irreversibles”, aseguró la dirigente gremial.

Consideró además que “no existe una crisis imprevisible, se cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales ordinarios y no pueden usarse poderes excepcionales para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático”.

