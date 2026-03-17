Ni en abril ni en mayo: Ideam revela cuándo dejará de llover tanto en Colombia

Las lluvias intensas que se han mantenido en Colombia durante el inicio de 2026 no tendrán un alivio inmediato. De acuerdo con el Ideam, será hacia mediados de junio, no antes. cuándo dejará de llover en el país o al menos cuando la disminución será más clara en la intensidad de precipitaciones.

Esto significa que, aunque en las próximas semanas pueda haber variaciones, el país seguirá bajo condiciones lluviosas durante abril y mayo.



¿Por qué sigue lloviendo tanto en 2026?

El comportamiento del clima este año no ha sido el habitual. El Ideam explicó que el primer trimestre tuvo lluvias muy por encima de lo normal, lo que cambió el ciclo esperado.

En lugar de una temporada seca entre diciembre y marzo, el país registró precipitaciones constantes y, en algunos casos, superiores a los promedios históricos. Esto dejó el terreno “preparado” para una temporada de lluvias más marcada en estos meses.

Lluvias en Córdoba Foto: AFP

¿Qué pasará en abril y mayo?

Aunque estos meses hacen parte de la temporada húmeda, el Ideam prevé algunos cambios frente a lo que se ha visto recientemente.



En abril, varias regiones tendrían lluvias ligeramente por debajo de lo normal

En mayo, el comportamiento sería cercano al promedio histórico

En zonas de la Amazonía, las precipitaciones podrían estar por encima de lo esperado

En todo caso, el mensaje es claro: no dejará de llover, solo habrá una leve disminución en la intensidad en algunas regiones.



¿Dónde está lloviendo más actualmente?

Las lluvias más intensas se han concentrado en los valles interandinos, los piedemontes y parte de la región Caribe.



Departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Santander han registrado incrementos en las precipitaciones, mientras que en algunas zonas del Pacífico sur los niveles se han mantenido dentro de lo normal.

Mujer con sombrilla bajo la lluvia en Bogotá. Alcaldía de Bogotá.

¿Qué explica la leve disminución de lluvias?

El cambio previsto para abril está relacionado con el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, un sistema que regula buena parte de las lluvias en el país, lo que reduce parcialmente la intensidad de las precipitaciones, pero no marca el final de la temporada.

El punto clave del informe del Ideam es que la disminución más clara de las lluvias se dará hacia mediados de junio, cuando finalice esta primera temporada húmeda.

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Hasta ese momento, el país seguirá registrando precipitaciones, aunque con variaciones en su intensidad dependiendo de la región.

El Ideam también advirtió sobre un posible cambio climático en el segundo semestre. Las condiciones actuales del océano Pacífico podrían favorecer la aparición del fenómeno de El Niño, lo que modificaría el comportamiento de las lluvias en Colombia.