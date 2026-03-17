Accidente doméstico terminó con la vida de una bebé en Antioquia

Tragedia en Antioquia. Una bebé de apenas 18 meses de edad murió ahogada en medio de un accidente doméstico. Las circunstancias de la muerte son materia de investigación por parte de las autoridades.



Consternación en Marinilla

La semana comenzó con una trágica noticia en el departamento de Antioquia, un caso de una bebé fallecida, durante las últimas horas, tiene consternados especialmente a los habitantes del municipio de Marinilla. Hasta la alcaldía municipal lamentó lo sucedido y se refirió al respecto.

Este lamentable hecho se presentó específicamente en una vivienda ubicada en zona rural de este municipio, se trata de la vereda Cimarronas, donde una familia hoy da la despedida a una bebe de tan solo 18 meses de vida. De acuerdo con información preliminar, la bebé habría muerto a causa de un presunto ahogamiento.

Según lo confirmaron desde la Alcaldía de Marinilla, la menor fue ingresada al servicio de urgencias de un centro asistencial del municipio, donde recibió atención inmediata por parte del personal médico. Sin embargo, y ante el esfuerzo de los profesionales de la salud la bebe perdió la vida

El alcalde del municipio, Julio César Serna Gómez, confirmó el lamentable deceso.



“Desde la administración municipal expresamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor”.

Por disposición de la Fiscalía General de la Nación, el caso fue remitido al Instituto de Medicina Legal, entidad encargada de realizar los procedimientos correspondientes que permitan esclarecer plenamente las circunstancias de este lamentable hecho.