En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Registraduría abre inscripciones para candidatos a las elecciones presidenciales de 2026

Registraduría abre inscripciones para candidatos a las elecciones presidenciales de 2026

El proceso irá hasta el 13 de marzo y cobija a aspirantes respaldados por partidos, movimientos ciudadanos, coaliciones y promotores del voto en blanco.

Publicidad

Publicidad

Publicidad