Alcaldía llevará gratis a 3.000 niños para ver el partido que jugará Lionel Messi en Medellín

Continúa la expectativa que ha desatado el partido que se jugará este sábado 31 de enero en el Atanasio Girardot, y que tiene como protagonistas a figuras del fútbol de talla mundial encabezados por el astro argentino Lionel Messi. La buena nueva es el ingreso de un público bastante especial al estadio.

De acuerdo con información entregada por el mandatario local, en una de las tribunas del máximo escenario deportivo de los antioqueños, se ubicarán 3000 niños y niñas de diferentes escuelas de fútbol, que tendrán ingreso totalmente gratis al que ha sido denominado ‘El partido de la Historia’.

Estas jóvenes promesas del balompié antioqueño, tendrán el privilegio de ver en acción al campeón del mundial que se jugó en Qatar en el año 2022, gracias al trabajo articulado del distrito, las Escuelas Populares del Deporte y Desarrollo Deportivo del Inder.

Además, el alcalde Federico Gutierrez indicó que la ciudad está preparada para recibir este evento de gran magnitud que posiciona a la ciudad como la precursora de eventos de talla mundial. Se espera que la ciudad reciba en este fin de semana una derrama económica cercana a los 6 millones de dólares.



"Estamos hablando que más del 60% de las personas que compraron boleta para el partido vienen de otras ciudades o vienen del exterior. Esto dejará la ciudad económica cercana a los seis millones de dólares, en hotelería, en lo que llegará el taxista, en lo que gana la gente con ventas en la calle, los restaurantes. Entonces, hay una buena dinámica", dijo el mandatario.

La expectativa sobre el Partido de la Historia no solo se centra en Messi, también hay mucha emoción en los amantes del fútbol por la llegada de otros grandes futbolistas como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Javier Mascherano y posiblemente David Beckham, uno de los propietarios del equipo estadounidense.