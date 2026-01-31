En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alcaldía llevará gratis a 3.000 niños para ver el partido que jugará Lionel Messi en Medellín

Alcaldía llevará gratis a 3.000 niños para ver el partido que jugará Lionel Messi en Medellín

Las pequeñas promesas hacen parte de las Escuelas Populares y de Desarrollo Deportivo del Inder.

277382_Estadio Atanasio Girardot tendrá pantallas gigantes de última tecnología / Foto: Alcaldía de Medellín
Estadio Atanasio Girardot tendrá pantallas gigantes de última tecnología / Foto: Alcaldía de Medellín
Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad