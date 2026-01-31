Locura en Medellín por el arribo de Messi para un amistoso: fanáticos llegaron a la concentración

Ya está todo listo en la capital antioqueña para vivir, apenas en enero, uno de los principales eventos deportivos del año en la ciudad: el partido de pretemporada que disputará el Inter Miami de Lionel Messi contra Atlético Nacional en la tarde de este 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot.

En las últimas horas, arribó al aeropuerto José María Córdova el vuelo con toda la delegación del club estadounidense para, posteriormente, trasladarse al hotel Wake, muy cerca del centro comercial El Tesoro, donde se encuentran concentrados previo al compromiso que iniciará a las 5:30 p. m.

Un par de horas antes, ya se registraba la llegada masiva de fanáticos a las inmediaciones de este hotel con el fin de poder ver y saludar, así fuera a la distancia, a quien es considerado por muchos el mejor jugador de la historia y que no visitaba Medellín desde hace 13 años.

Alrededor de las 9:00 p. m., la delegación encabezada por Messi llegó al lugar, en el sur de la ciudad, en medio de los elogios de sus fans, quienes intentaban saludarlo moviendo sus manos y camisetas del Barcelona, Argentina y el propio Inter Miami.



¡LIONEL MESSI 🇦🇷 YA ESTÁ EN MEDELLÍN 🇨🇴!



Primeras imágenes del astro argentino en nuestro país 👏, donde jugará con Inter Miami 🇺🇸 frente a Atlético Nacional 🟢, en el estadio Atanasio Girardot 🏟️, este sábado 31 de enero



¿Cuántos goles cree que anotará? ⚽️



📹 @Colleenjaimes1 pic.twitter.com/wqdCAAgHhn — Gol Caracol (@GolCaracol) January 31, 2026

A suelo paisa han llegado fanáticos del jugador argentino desde diferentes ciudades de Colombia con la expectativa de vivir este encuentro deportivo que acapara todas las miradas.

El alcalde de Medellín Federico Gutierrez indicó que la ciudad está preparada para recibir este evento de gran magnitud que posiciona a la ciudad como la precursora de eventos de talla mundial. Se espera que la ciudad reciba en este fin de semana una derrama económica cercana a los 6 millones de dólares.