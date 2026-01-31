En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Locura en Medellín por el arribo de Messi para un amistoso: fanáticos llegaron a la concentración

Locura en Medellín por el arribo de Messi para un amistoso: fanáticos llegaron a la concentración

Decenas de aficionados llegaron hasta el hotel donde se hospeda el Inter de Miami previo a su encuentro este 31 de enero contra Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad