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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / PSG elimina de la Champions al Chelsea goleándolo en Londres

PSG elimina de la Champions al Chelsea goleándolo en Londres

El rival de los franceses saldrá del duelo entre el Galatasaray, que parte con ventaja por el 1-0 de la ida, y el Liverpool.

PSG en goleada al Chelsea en Londres por Champions.
PSG en goleada al Chelsea en Londres por Champions.
Foto: X PSG
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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