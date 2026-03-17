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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Doblete de Vinicius clasifica al Real Madrid a cuartos de final de la Champions

Doblete de Vinicius clasifica al Real Madrid a cuartos de final de la Champions

Tras el triunfo, los dirigidos por Álvaro Arbeloa ya esperan a Bayern Múnich o Atalanta en la próxima ronda.

Doblete de Vinicius vs. Manchester City.
Doblete de Vinicius vs. Manchester City.
Foto: Real Madrid.
Por: EFE
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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