En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ofensiva contra microtráfico en ciudades deja más de cuatro toneladas de droga incautadas en enero

Ofensiva contra microtráfico en ciudades deja más de cuatro toneladas de droga incautadas en enero

Allanamientos, capturas y desmantelamiento de expendios marcaron la ofensiva policial contra el tráfico local de estupefacientes, uno de los delitos que más afecta la seguridad y la convivencia en las ciudades.

Ofensiva contra microtráfico en ciudades
Ofensiva contra microtráfico en ciudades
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Felipe García
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad