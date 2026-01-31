Judicializan 3 personas por desfalco de más de 300 millones de pesos pertenecientes a Bahía Solano

Una investigación de la Fiscalía destapó una irregularidad en el manejo de los recursos de la Alcaldía de Bahía Solano que habría permitido a tres personas sacar millonarios dineros de las cuentas oficiales. Dos funcionarios públicos y una mujer particular fueron llevados ante la justicia, señalados de participar en movimientos de dinero que no tenían justificación contractual y que habrían afectado directamente las finanzas del municipio. Según las autoridades, las maniobras irregulares se habrían presentado entre los años 2024 y 2025.

Los procesados son Bernardo Alfonso Asprilla Abadía, jefe de Presupuesto de la Alcaldía de Bahía Solano; Rodrigo Viñuela Jaramillo, secretario de Hacienda del municipio, y Sonia Rodríguez Palacios, una ciudadana que no tendría ningún vínculo contractual con la administración local. De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían coordinado con un empleado de la empresa de aguas del municipio el uso no autorizado de una cuenta bancaria de esa entidad para desviar dineros públicos.

Según la Fiscalía, uno de los movimientos más representativos fue el giro de un cheque por 119.800.000 pesos a nombre de Sonia Rodríguez, dinero que fue cobrado el 18 de julio de 2025, sin que existiera justificación legal para el pago. Las indagaciones revelaron que la mujer no era contratista ni proveedora de la empresa de aguas, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado de recursos.

Las autoridades también establecieron que este no habría sido un hecho aislado. Entre enero de 2024 y diciembre de 2025 se detectaron otras transferencias por 132.966.998 y 121.799.136 pesos desde cuentas de la Alcaldía hacia personas cercanas a los funcionarios, quienes tampoco tenían relación laboral o contractual con el municipio.



Por estos hechos, los tres implicados fueron imputados, según su grado de responsabilidad, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Aunque ninguno aceptó los cargos, un juez les impuso medida de detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.