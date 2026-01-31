En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Judicializan 3 personas por desfalco de más de 300 millones de pesos pertenecientes a Bahía Solano

Judicializan 3 personas por desfalco de más de 300 millones de pesos pertenecientes a Bahía Solano

Los investigados, dos de ellos funcionarios de la Alcaldía, operaron en los años 2024 y 2025. Pese a las pruebas, no aceptaron los cargos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad