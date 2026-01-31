En vivo
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Condenan a médico que practicó cirugía estética y causó la muerte de una mujer en Santander

El profesional, que no era cirujano plástico, fue sentenciado a 48 meses de prisión, multa económica e inhabilidad para ejercer la medicina.

333576_BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

