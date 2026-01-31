Condenan a médico que practicó cirugía estética y causó la muerte de una mujer en Santander

Un juez condenó a Gabriel Agámez Moreno, médico general señalado de realizar una cirugía estética invasiva sin contar con la especialidad requerida, procedimiento que terminó causándole la muerte a una mujer de 32 años en Barrancabermeja, Santander.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2020 en una clínica privada de la ciudad, donde el hoy condenado practicó intervenciones estéticas en abdomen, espalda y glúteos a la paciente.

Tras la cirugía, la mujer presentó un grave deterioro de salud, asociado a una infección severa de la pared abdominal y múltiples lesiones internas traumáticas. Pese a recibir atención médica, falleció tres días después debido a las complicaciones.

El dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal confirmó que la causa de muerte estuvo directamente relacionada con el procedimiento practicado por Agámez Moreno, quien no contaba con la idoneidad ni la especialización en cirugía plástica o estética para realizar este tipo de intervenciones.



Durante el proceso judicial también se estableció que la clínica donde se llevó a cabo la operación quedó desmantelada tras los hechos, lo que encendió alertas sobre las condiciones en las que se realizaban estos procedimientos.

Por estos hechos, el juez lo condenó a 48 meses de prisión por el delito de homicidio culposo, además del pago de 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer la medicina durante 60 meses.

La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar la formación y acreditación de los profesionales de salud antes de someterse a procedimientos quirúrgicos o estéticos.