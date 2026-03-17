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Blu Radio  / Sociedad  / ¿El olor del perfume se va muy rápido?: estos son los errores que afectan la duración del aroma

¿El olor del perfume se va muy rápido?: estos son los errores que afectan la duración del aroma

El perfume puede desaparecer más rápido de lo que se cree. Errores comunes al aplicarlo podrían afectar su duración sin que lo note.

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