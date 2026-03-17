¿El olor del perfume se va muy rápido?: estos son los errores que afectan la duración del aroma

En Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, oler bien es prácticamente un requisito; ante ello, usar perfumes hace parte del día a día de millones de personas, así como un referente de buena presentación personal.

Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de perfumes que hay en el mercado, no todos tienen la misma duración ni la misma calidad, lo que lleva a que las personas gasten de más o presenten molestias sobre por qué no perdura el aroma; ante ello, estos son los tips para que el perfume tenga mayor duración.



¿Cuáles son los errores más comunes al aplicarse el perfume?

Colombia es tal vez uno de los países que más hace uso de perfumes; ante ello, la llegada de VOET, una marca de perfumería de autor colombiana creada por Esteban Velásquez, quien además es cofundador de Monastery, reveló cuáles son los principales errores que se cometen al aplicarse perfumes.

Ante ello, según reveló Esteban Velásquez, el principal error que cometen las personas es frotar el perfume luego de aplicarlo; esto se debe a que rompe la estructura de la fragancia y hace que se evapore más rápido.

Otro error es aplicarlo sobre la piel seca o deshidratada; eso hace que el aroma se reduzca sustancialmente, así como usar perfume en exceso, pues muchos creen que mientras más es mejor, pero lo cierto es que la sutileza hace parte de la elegancia.



Por ello, perfumes como VOET, de autor o de marcas de diseñador, permiten que el aroma evolucione con el tiempo y perdure.

VOET, perfume colombiano Suministrado VOET

¿Dónde se debe aplicar un perfume para que dure más?

Una de las dudas que por años ha aquejado a las personas tiene que ver con dónde aplicarse perfume, pues por mucho tiempo se ha creído que con solo aplicarlo en la ropa basta y la realidad puede ser diferente.

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Ante eso, lo ideal es aplicarlo en las llamadas zonas de pulso, es decir, donde hay más calor:



Cuello

Muñecas

Detrás de las orejas

Parte interna de los codos

También se puede aplicar ligeramente en la ropa o el cabello como complemento, pues la idea es que el perfume se difunda naturalmente con el movimiento del cuerpo.



¿En qué influye el tipo de piel?

Este es un debate importante, especialmente entre los hombres, pues usualmente es en ellos donde dura menos el perfume y esto se debe al tipo de piel o a su cuidado.

Resulta que una piel seca o deshidratada hace que el perfume dure menos, mientras que una piel grasa o hidratada retiene más la fragancia.

Por ello, a una persona con piel seca se le recomienda usar cremas neutras o incluso aceite corporal, así como el consumo de agua para mantener la piel hidratada.

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Esto es algo que en perfumería de alto nivel se tiene muy en cuenta: la piel bien preparada permite que la fragancia se exprese mejor y dure más tiempo.



¿Cuál es la diferencia entre Toilette y Parfum?

Estos términos son muy comunes entre los perfumes y lociones que se encuentran normalmente en el mercado; sin embargo, no todos conocen qué significan y en qué afecta su uso a la hora de la duración del aroma.



Eau de Toilette (EDT): más ligero, menor duración

Eau de Parfum (EDP): más concentrado y duradero

Perfume o Extrait: máxima concentración, mayor fijación

De esa manera, su elección depende del estilo de vida; el EDT funciona para quien busca algo ligero para el día, pero si la idea es tener presencia, elegancia y mayor duración, es necesario usar un Eau de Parfum o un Extrait.

“El perfume no es solo cómo hueles, es cómo eliges ser recordado. Es una firma invisible que habla por ti incluso cuando no estás presente. Es una experiencia que acompaña, evoluciona y deja huella”, afirmó el CEO de VOET, Esteban Velásquez.