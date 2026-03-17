Exdirectivos de Odebrecht buscan principio de oportunidad con matriz de colaboración en Fiscalía

Los abogados defensores de los exdirectivos de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Junior y Eleuberto Martorelli, así como los representantes legales de Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes, avanzan en reuniones con la Fiscalía General de la Nación para evaluar la viabilidad de un eventual principio de oportunidad dentro del caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña.

Estos acercamientos se dan en el marco de la investigación que reveló que Odebrecht sobornó a servidores públicos en varios países, incluido Colombia, con el objetivo de obtener contratos de obra pública, entre ellos el proyecto de la Ruta del Sol II.

Según se ha conocido, las reuniones están orientadas a estructurar una matriz de colaboración, en la que se identifiquen hechos penalmente relevantes que puedan contribuir a la judicialización de otros posibles implicados en el entramado de corrupción. Este proceso también incluiría la definición de compromisos concretos por parte de los investigados, así como eventuales acuerdos de reparación económica.

Aunque previamente se había anunciado la posibilidad de imputaciones contra estos y otros implicados, hasta el momento no se ha concretado la formulación de cargos. En ese contexto, la Fiscalía analiza si los aportes que puedan realizar los exdirectivos permiten avanzar hacia un acuerdo bajo la figura del principio de oportunidad.



De consolidarse una matriz de hechos y compromisos, el ente acusador podría adelantar las imputaciones correspondientes y, posteriormente, las audiencias para la legalización de la suspensión de los procedimientos penales, las cuales se mantendrían condicionadas al cumplimiento de los acuerdos.

No obstante, la Fiscalía ha dejado claro que estos acercamientos deberán ser avalados por un juez de la República y que, en paralelo, continuará fortaleciendo sus líneas investigativas. En ese sentido, el ente acusador mantiene activas las pesquisas para esclarecer la totalidad del entramado criminal relacionado con el caso Odebrecht en Colombia.

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Finalmente, advirtió que, de no prosperar los acercamientos o no obtener el aval judicial necesario, la Fiscalía continuará actuando conforme al avance de las investigaciones, lo que podría implicar la reactivación de las imputaciones y el curso ordinario del proceso penal contra los implicados.