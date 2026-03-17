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Blu Radio  / Judicial  / Exdirectivos de Odebrecht buscan principio de oportunidad con matriz de colaboración en Fiscalía

Exdirectivos de Odebrecht buscan principio de oportunidad con matriz de colaboración en Fiscalía

La Fiscalía analiza si los aportes que puedan realizar los exdirectivos permiten avanzar hacia un acuerdo bajo la figura del principio de oportunidad.

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