Caso Odebretch: Corte Constitucional rechaza tutela de Óscar Iván Zuluaga

El caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebretch vuelve a ser noticia. En esta ocasión, el alto tribunal estudió una tutela del ex candidato presidencial contra un principio de oportunidad del exdirector del Innvias, Daniel Arizabaleta.

El excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga solicitó la nulidad de ese acuerdo, debido a una aparente vulneración a sus derechos fundamentales, pues el acuerdo, consistía en que Arizabaleta pasaría a tener un papel de testigo estrella en el caso contra Zuluaga.

“El director de asuntos jurídicos de la Fiscalía considera que la acción de tutela es improcedente, dado que no hay legitimación en la causa por activa, pues el actor no es parte ni sujeto procesal en el proceso penal en el cual se dictó la providencia judicial cuestionada. A su juicio, el actor tiene “la pretensión de desvirtuar una actuación de la que no es parte”, esto es, ni en el principio de oportunidad conferido por la Fiscalía, ni en su trámite de legalización ante el juez de control de garantías”, expresa el documento.

Según Óscar Iván Zuluaga, ese principio de oportunidad viola sus derechos legales, ya que considera que cuando los acusados ofrecen colaborar como testigos, deben hacerlo en detrimento de otros implicados en los mismos acontecimientos.

Así las cosas, la Corte rechazó la tutela argumentando que el excandidato presidencial no puede demandar una actuación judicial en un proceso en el que es parte interviniente.

Por último, los magistrados aclararon que esta decisión no representa que Óscar Iván Zuluaga no tenga mecanismos para proteger sus derechos, haciendo referencia a los casos que se llevan en su contra.