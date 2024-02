Óscar Iván Zuluaga seguirá siendo acusado en juzgados de Bogotá tras decisión de Tribunal

El Tribunal Superior de Bogotá decidió desestimar la impugnación de competencia que radicó la defensa del excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga , su hijo y hasta la propia Procuraduría contra el juzgado 2 especializado de Bogotá, encargado de conocer el juicio contra los procesados.

La decisión se tomó en el proceso que se adelanta contra Óscar Iván por fraude procesal y enriquecimiento ilícito; además, del proceso contra su hijo David Zuluaga por fraude procesal . La Procuraduría y la defensa habían argumentado que el juzgado no era competente porque el delito de enriquecimiento se derivó de actividades relacionadas con “corrupción privada”, y eso equivale a cohecho, delito que no está enlistado en las penas principales, y el caso no sería de un juez especializado sino penal del circuito.

Sin embargo, para la Fiscalía el juzgado especializado sí es competente de seguir con ese proceso que involucra a la multinacional Odebrecht con un pago de coimas y sobornos, y que “para garantizar su discrecionalidad acudía a modalidades propias de lavado de activos”, detalló el documento.

El investigador también informó que el lavado de activos fue “evidente” porque los fondos de Odebrecht no se registraron en balances, y se habrían hecho transferencias internacionales al publicista José Cavalcanti para ocultarlo. “El enriquecimiento ilícito a particulares consistió en el ingreso de recursos ilícitos a la campaña presidencial de Óscar Zuluaga de 2014 a 2018, sufragados por Odebrecht, empresa extranjera, pese a la prohibición constitucional para ello”, dice el fallo del tribunal.

