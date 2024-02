Sapiencia quedó sin los recursos para la financiación de la educación superior de 30 mil estudiantes

Desde la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, Sapiencia, manifestaron que trabajan en estrategias para hacer frente al grave déficit que la administración pasada de Medellín dejó en esa entidad, que atiende a 30 mil estudiantes, y que está por encima de los 360 millones de pesos.

Una de las problemáticas más graves, según el director, Salomón Cruz Zirene, el marco fiscal a mediano plazo no se respetó en el gobierno de Daniel Quintero y 25.000 jóvenes de instituciones públicas de educación superior quedaron sin cobertura. Sin embargo, no es menos complejo el panorama con los Fondos Sapiencia donde 5.300 estudiantes no tienen asegurados la totalidad de la financiación de sus programas académicos.

Como estrategias para seguir garantizando el acceso a los servicios de esta entidad, se anunció un plan de choque que incluye una estrategia de ahorro y conversaciones con universidades privadas para ampliar la cobertura y las convocatorias de inscripción para Matrícula Cero, así como a los Fondos Sapiencia avanzan según el cronograma, reportó la Alcaldía de Medellín.