Perrito salvó a su dueño de un robo en Bogotá: todo quedó en video

Un perrito llamado Limón se convirtió en el héroe al impedir un robo a mano armada contra su dueño en un barrio al norte de Bogotá. El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad ubicadas en la calle 127b con carrera 7 y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

En las imágenes, se observa cómo un delincuente amenaza con un cuchillo a un hombre que paseaba con su perro y una mujer con su mascota. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Limón, al percatarse del peligro, reaccionó con furia contra el ladrón, ladrando y tratando de morderlo.

El perro persiguió al delincuente, quien se vio obligado a huir ante la decidida defensa de la mascota. Los hechos sucedieron el pasado viernes, 26 de abril.

El dueño del valiente perro relató el momento de angustia, y aseguró que Limón no dudó en protegerlo y enfrentar al asaltante, incluso resultando herido en el hocico durante el enfrentamiento.

“Sintió que algo ocurría. A lo último, ya cuando entregué el celular, él sintió el miedo nuestro, entonces lo que hizo fue atacar y no quería soltarlo, no quería dejar de perseguirlo y yo peleando por su integridad para que no lo fuera a apuñalar e intentando persuadir al ladrón”, dijo en diálogo con Noticias Caracol.

Tras el incidente, Limón fue llevado a una veterinaria para recibir atención médica, mientras que sus dueños expresaron su preocupación por la frecuencia de este tipo de sucesos en la zona, sugiriendo la presencia de una banda organizada detrás de los robos.

"Creo que son una banda organizada porque son las mismas motos y carros. Es algo que ya tienen preparado y es una lástima que ahora ni siquiera podamos sacar a nuestros perros a caminar”, aseguró.