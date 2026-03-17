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Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema dejó en firme condena por espionaje contra ingeniero que filtró datos de Fuerza Aérea

Corte Suprema dejó en firme condena por espionaje contra ingeniero que filtró datos de Fuerza Aérea

En un caso sin precedentes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra un hombre por el delito de espionaje tras publicar en sitios web públicos información sensible de la Fuerza Aérea.

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