Corte Suprema dejó en firme condena por espionaje contra ingeniero que filtró datos de Fuerza Aérea

Con ponencia del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, el alto tribunal dejó en firme la condena contra un ingeniero al encontrarlo responsable del delito de espionaje por divulgar información reservada de la Fuerza Aérea Colombiana en plataformas abiertas de internet.

La decisión se produjo al resolver el recurso de impugnación especial contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que, en marzo de 2025, había revocado una absolución previa y lo condenó a 72 meses de prisión, además de inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

La decisión se produjo al resolver el recurso de impugnación especial contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que, en marzo de 2025, había revocado una absolución previa y lo condenó a 6 años de cárcel.

Todo comenzó entre 2018 y 2019 cuando la Fuerza Aérea tenía un contrato con la ETB para soporte informático, empresa que subcontrató a Ona Systems S.A.S., donde trabajaba Luengas Calle como ingeniero de soporte en temas de ciberseguridad.



En desarrollo de esas funciones, el procesado tuvo acceso a información sensible sobre equipos, usuarios, direcciones IP y sistemas informáticos de la institución.

Fuerza Aérea colombiana Suministrado

La investigación estableció que el ingeniero compiló esos datos en un archivo denominado 'Estaciones de trabajo FA' y posteriormente lo publicó en los portales Scribd y Edoc, desde donde fue descargado por usuarios indeterminados, lo que expuso información relacionada con radares, servidores y el centro de mando de la Fuerza Aérea.

Para la Corte Suprema de Justicia, la divulgación de esos datos constituyó la revelación indebida de secreto militar, ya que la información hacía parte de la infraestructura crítica de defensa y podía ser utilizada para realizar ataques informáticos que comprometieran la seguridad nacional.