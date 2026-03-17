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Seguridad de candidatos: sin nuevas alertas, pero se adoptaron medidas de prevención

En el Ministerio del Interior, la UNP, las Fuerzas Militares y la Policía revisaron los riesgos de candidatos presidenciales. Se mantendrán medidas preventivas y esquemas de seguridad diferenciados.

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