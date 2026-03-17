Seguridad de candidatos: sin nuevas alertas, pero se adoptaron medidas de prevención

El ministro del Interior, Armando Benedetti, encabezó una reunión con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, así como con representantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el fin de evaluar los riesgos de los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales, después de definidos los aspirantes.

“No hay ninguna alerta, pero la polarización nos hace entender que debemos ser muy precavidos y muy preventivos”, dijo Benedetti, al hacer énfasis en que, por ahora, no hay modificaciones en los esquemas que acompañan a los candidatos, aunque cada uno tiene características de seguridad distintas.

En el encuentro se habló de medidas como garantizar los vehículos blindados, los respectivos chalecos y sus esquemas.

Explicó que las medidas se adoptan con base en los niveles de riesgo.



En cuanto a las alertas en los territorios por la incidencia de los grupos armados, el ministro adelantó que se comenzará a realizar una nueva evaluación en las regiones para actualizar la información desde este miércoles 18 de marzo, cuando se reúna nuevamente la Comisión Nacional de Garantías Electorales.

