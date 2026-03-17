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Blu Radio  / Motor  / Mantener un carro ahora es más caro por los servicios de taller que por las autopartes: Asopartes

Mantener un carro ahora es más caro por los servicios de taller que por las autopartes: Asopartes

Un informe de Asopartes revela que el mayor incremento está en los servicios de talleres, que subieron 7,48 %, muy por encima del costo de los repuestos, marcando un cambio en la dinámica del gasto para los conductores.

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