En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Imputan nuevos delitos a 3 mujeres señaladas de realizar cirugías estéticas clandestinas en Medellín

Imputan nuevos delitos a 3 mujeres señaladas de realizar cirugías estéticas clandestinas en Medellín

Esos malos procedimientos afectaron a más de 50 personas, por lo que los delitos son concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad