Emiten orden de captura contra líderes de red de procedimientos estéticos irregulares en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que, luego de varios meses de investigaciones, logró que Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón fueran judicializadas por ser las presuntas articuladoras de una red señalada de realizar procedimientos estéticos de manera irregular en quirófanos improvisados ubicados en varias viviendas de Medellín.

Según las autoridades, los establecimientos funcionaban sin cumplir las medidas de higiene y salubridad requeridas por la ley por lo que varias de las mujeres que acudieron al servicio irregular adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y algunas limitaciones funcionales permanentes.

Durante la audiencia, la fiscal del caso señaló a Yarleny Mosquera Aguirre como la persona encargada de realizar los procedimientos invasivos sin estar preparada para este tipo de intervenciones.

"Conocida como 'Yaya', o 'La reina de la lipólisis láser', es una de las líderes de la organización, cabeza visible, ejecutora principal de los procedimientos estéticos, porque era la señora Yarleny la que se hacía pasar por una médica cirujana para realizar la lipólisis láser", manifestó la fiscal.



Hay que recordar que, por este caso, ya habían sido judicializadas tres personas más que habrían participado de manera directa en los procedimientos estéticos como auxiliares de quirófanos, administradores de medicamentos, anestesiólogos o, incluso, masajistas posquirúrgicos, labores que, según las investigaciones, se habrían realizado de manera irregular en las más de 50 intervenciones denunciadas ante las autoridades.

Otra de las personas involucradas es Elizabeth Rojas Tobón que, según la Fiscalía General de la Nación, era quien se encargaba de buscar a las mujeres y posteriormente llevarlas hasta los centros clandestinos para ser sometidas a las intervenciones estéticas.

"También fungió como una de las líderes de la organización, porque ella era la que captaba las clientas, a través de un spa de su propiedad que tenían en el barrio Robledo de Medellín, no solo captaba las clientas allí, sino también a través de las redes sociales", expllicaron en la audiencia.

Con esta información conocida, la fiscal les imputó a las mujeres los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas. Mientras que Rojas Tobón se allanó a los cargos, Mosquera Aguirre aceptó los delitos de estafa agravada y lesiones personas, situación por la que ambas deberán cumplir medida de aseguramiento en una cárcel.