Unos 390.000 viajeros se movilizan por terminales de Medellín durante Puente de Reyes

La alta afluencia de viajeros que esperan disfrutar de estos días del Puente de Reyes no solo se evidenciarán en las vías de Antioquia, sino también en las terminales de transporte, que representa uno de los últimos picos de la temporada alta y según Terminales Medellín se proyecta que se movilicen más de 390.000 pasajeros y 24.800 vehículos por la sede del sur y del norte.

El subgerente técnico de Terminales Medellín, Ricardo León Yepes, indicó que continuarán los controles de seguridad para mitigar cualquier riesgo que puedan tener los viajeros, en especial los menores de edad.

"Continuamos con las campañas del viaje seguro y legal. En estos momentos queremos hacer una recomendación muy especial a todos aquellos viajeros que viajan con menores. Primero, que verifiquen toda esa lista de requisitos y normas para poder viajar con menores. Pero muy especialmente, cada menor tiene que viajar con su tiquete a su nombre", señaló.

Por su parte, desde la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, ATPA, reiteraron que tienen dispuestas más capacidades con buses de servicio especial ante la alta demanda de viajeros. Así lo expresó su presidente Juan Pablo Acosta.



"Hacemos un contrato con empresas de servicios especiales que permite ampliar la cantidad de sillas disponibles hacia los diferentes destinos. Se realiza cuatro veces al año, cuando son las temporadas de más alto flujo vehicular y las empresas sacan todo el parque automotor con la finalidad de garantizar esa disponibilidad de sillas en los diferentes corredores", dijo el directivo.

Durante este periodo, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos contra el ‘pregoneo’, el transporte ilegal y la verificación del cumplimiento de requisitos para menores de edad: documento de identidad del menor y del acudiente, así como el permiso de autorización de notariado, en caso de no ser un familiar directo.

Asimismo, indican que continuarán los operativos de prevención contra la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), tráfico ilegal de flora y fauna y microtráfico de drogas dentro de las instalaciones de las terminales Norte y Sur.