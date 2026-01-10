Más de 700 policías vigilan la movilidad y fiestas en Antioquia durante puente de Reyes

Todo está preparado en Antioquia en materia de seguridad de cara al primer puente festivo de 2026 y uno de los que marca el final de las celebraciones de fin de año.

La jornada no solo está marcada por el regreso de miles de viajeros a Medellín y el Valle de Aburrá, sino también por ferias y fiestas que tendrán 17 municipios en todo el departamento.

Además de 500 policías desplegados en estas localidades para garantizar el adecuado desarrollo de los eventos, en las vías la Dirección de Tránsito contará con 216 efectivos distribuidos en 23 áreas de prevención.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, destacó la articulación con diferentes entidades para la atención de cualquier novedad, especialmente en las vías, donde se espera la circulación de unos 560 mil vehículos.



“Vamos a realizar acompañamiento, la articulación, el control, no solamente por parte de la Policía Nacional, sino también con el concurso y el apoyo de la Gobernación de Antioquia y todas las entidades afines para llevar a cabo una movilidad segura”, aseguró Muñoz.

Aunque todas las vías del departamento se encuentran habilitadas, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, recordó que sigue con novedades la vía a Urabá, especialmente entre Dabeiba y Mutatá, por deslizamientos de tierra debido a las constantes lluvias de los últimos días.

“La vía Urabá está en un pare y siga con a un carril, especialmente entre Dabeiba y Mutatá, debido a la intensidad de las lluvias que se han venido dando, muchos derrumbes. Hay maquinaria por parte de la concesión, pero en este momento tenemos transitabilidad en la vía”, explicó el funcionario.

Sobre las condiciones climáticas, Carlos Mario Zuluaga, director del Dagran, también advirtió que los pronósticos indican que será un puente pasado por lluvias.

“Los pronósticos del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA, con imágenes satelitales, plantean que vamos a tener un fin de semana con lluvias variadas. Es decir, va a haber agüita, especialmente el domingo. El pronóstico es que el domingo va a haber más intensidad de lluvias”, recalcó Zuluaga.

Las autoridades recomendaron a los usuarios de las vías hacer pausas durante el recorrido, no conducir bajo efectos de embriaguez, planear rutas con anticipación y acatar las recomendaciones del personal en los diferentes corredores.

