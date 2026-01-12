En menos de 24 horas asesinan a dos hombres en Medellín con armas blancas: capturaron a victimarios

Las alertas por el incremento de homicidios en Antioquia también se trasladan a la ciudad de Medellín, pues dos hombres fueron asesinados en medio de aparentes agresiones con objetos cortopunzantes.

El primer caso se registró en el barrio Boston, centro de la ciudad, donde dos hombres que transitaban por la calle 55 con carrera 37 apuñalaron sin mediar palabra a otro que sería habitante de calle, entre los 30 y 35 años de edad y aún por identificar, para, posteriormente, huir de la zona.

Gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y la información aportada por residentes del lugar pocos minutos después los victimarios fueron requeridos por la Policía para su respectiva judicialización.

En el segundo caso la víctima fue identificada como Geider Andrés Santana, de 25 años de edad, quien fue agredido durante una riña mientras departía con otras personas en el barrio Belén.



Santana junto a otro hombre herido fueron trasladados a la unidad de Metrosalud de la zona, sin embargo, el primero falleció por la gravedad de las lesiones. Un presunto responsable del hecho fue capturado con un cuchillo, elemento que servirá como material probatorio dentro de las investigaciones que ya avanzan.

Con esos casos ya son 14 las personas asesinadas en los primeros 11 días de 2026, tres casos más que los reportados en el mismo periodo del año anterior. Del total de hechos violentos cinco han sido registrados como producto de riñas o situaciones de convivencia.