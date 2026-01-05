Por protagonizar una riña apartaron del cargo a secretaria de Educación de Amagá, Antioquia

En medio de polémicas inició el año para la administración municipal de Amagá donde algunos de sus funcionarios se han visto implicados en casos de orden público que podrían tener sanciones.

Los hechos se han vuelto virales en redes sociales y al menos en uno de ellos se ha podido determinar que una de las protagonistas es Salomé Rojas, actual secretaria de Educación de esta localidad, que en un establecimiento comercial tuvo una fuerte discusión con otra mujer en el que incluso hubo de por medio objetos contundentes como un machete.

El alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina, rechazó estos hechos y confirmó que al menos dos funcionarios han estado inmersos en este tipo de conductas.

"No se compadece que funcionarios nuestros estén en espacios públicos, que a pesar de ser de la esfera de lo privado, estén generando escándalos. Eso yo no lo puedo tolerar", admitió Molina.



El mandatario también cuestionó la postura de la comunidad acerca de preferir grabar y publicar este tipo de incidentes en lugar de disuadirlos o impedir que sucedan. La Policía Antioquia confirmó que tres personas fueron capturadas durante los desmanes en los que resultaron heridos uniformados de la institución.

Además, la secretaria Rojas fue apartada del cargo: "Cada acción tiene una reacción y cada acción - reacción tiene consecuencias. La Administración Municipal tomará las medidas correspondientes para preservar la imagen de una Administración que viene trabajando por 40.000 amagaseños", destacó.

Sobre otro incidente similar ocurrido en el municipio, el alcalde Molina descartó que hubiera existido participación de algún funcionario de la administración e invitó a la ciudadanía a solucionar de manera pacífica cualquier diferencia.