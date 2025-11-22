No habrá cierre en el sector Las Areneras de Amagá: Covipacífico reprogramó para enero de 2026

Los cafeteros y alcaldes del Suroeste antioqueño habían encendido las alarmas tras el anuncio de Covipacífico sobre el cierre interminente por un año del sector Areneras de Amagá, hecho por el que el cierre quedó reprogramado para el 13 de enero de 2026 según confirmó Covipacífico.

La decisión se tomó después de revisar de manera conjunta las condiciones de la zona y el impacto que tendría la medida en plena cosecha cafetera, un periodo crítico en el que los productores ya vienen alertando de sobrecostos en transporte por las dificultades en la vía.

Al mismo tiempo, varios alcaldes reconocen que las afectaciones recientes han reducido el flujo de turistas hacia el Suroeste antioqueño, y esperan que este ajuste evita mayores repercusiones durante la temporada decembrina, una de las más importantes para la economía local.

"Se determinó que no era viable realizarla, dada las afectaciones que ha tenido el Suroeste durante este año, las festividades que se vienen ahorita en la época de diciembre", destacó Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Transportadores de Antioquia.



En ese mismo contexto, la Alcaldía de Ciudad Bolívar expresó a través de un comunicado que existía una fuerte preocupación, debido a que el cierre total que había sido anunciado para este lunes 24 de noviembre generaría un golpe severo a la economía regional, afectando comercio, turismo, transporte y actividades productivas.

Además, recordaron que, después de la pandemia, la zona viene experimentando afectaciones viales que han frenado su reactivación, y advirtieron que las vías alternas no están en condiciones de soportar un flujo adicional durante largos periodos.

Covipacífico recordó que el cierre sigue siendo necesario por los trabajos pendientes en el Paso Nivel, pero ahora se ejecutará hasta enero, una vez pasen las fiestas y el pico de movilidad. Entretanto, la vía se mantendrá con operación normal en las próximas semanas.