Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / No habrá cierre en el sector Las Areneras de Amagá: Covipacífico reprogramó para enero de 2026

No habrá cierre en el sector Las Areneras de Amagá: Covipacífico reprogramó para enero de 2026

Covipacífico recordó que el cierre sigue siendo necesario por los trabajos pendientes en el Paso Nivel, pero ahora se ejecutará hasta enero, una vez pasen las fiestas y el pico de movilidad.

