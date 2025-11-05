En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Covipacífico inicia obras de ampliación temporal del peaje de Amagá: habrá tres carriles más

Covipacífico inicia obras de ampliación temporal del peaje de Amagá: habrá tres carriles más

Con esta ampliación en este tramo de la Troncal del Café se espera aliviar en parte las fuertes congestiones que se dan en esta vía hacia el Suroeste de Antioquia y el occidente del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad