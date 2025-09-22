En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
B King
Petro en Nueva York
Carlos Ramón González
Trump - Maduro
Balón de Oro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con plan candado buscan a dos reclusos que se fugaron de cárcel en Amagá, Antioquia

Con plan candado buscan a dos reclusos que se fugaron de cárcel en Amagá, Antioquia

Autoridades evalúan recompensa por información que permita las recapturas de un condenado y otro sindicado.

27183_Blu Radio. Cárcel / Foto: Referencia AFP.
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Autoridades en el municipio de Amagá permanecen en máxima alerta tras la fuga en las últimas horas de dos hombres que permanecían recluidos en la Cárcel Municipal de esta localidad del Suroeste de Antioquia.

Los internos habrían aprovechado la hora de visita familiar para amordazar al guarda responsable de su custodia, lo despojaron de su arma de dotación y se dieron a la huída.

Se trata de Juan Gabriel Rojas, condenado en mayo pasado a dos años y ocho meses por el delito de porte de armas de fuego, mientras que Diego Ceballos es sindicado por el delito de homicidio.

Sobre estos hombres la fuerza pública ya adelanta un plan candado para dar con su paradero, mientras se define el ofrecimiento de una recompensa que pueda agilizar las labores de recaptura, como lo afirmó el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia.

"Hablamos del plan candado, de la verificación de estas personas, unas fotos que nos enviaron, pero el alcalde mencionaba un tema de apoyar con una recompensa de hasta 5 o 10 millones de pesos para información que nos permita saber dónde están, por dónde cogieron, dónde se encuentran y lograr la recaptura para devolverlos a la cárcel", declaró Muñoz.

La policía en el departamento no descarta a raíz de los recientes hechos, reforzar la cantidad de uniformados en este centro penitenciario.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Inpec

Noticias de hoy

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad