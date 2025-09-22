Con plan candado buscan a dos reclusos que se fugaron de cárcel en Amagá, Antioquia

Autoridades en el municipio de Amagá permanecen en máxima alerta tras la fuga en las últimas horas de dos hombres que permanecían recluidos en la Cárcel Municipal de esta localidad del Suroeste de Antioquia.

Los internos habrían aprovechado la hora de visita familiar para amordazar al guarda responsable de su custodia, lo despojaron de su arma de dotación y se dieron a la huída.

Se trata de Juan Gabriel Rojas, condenado en mayo pasado a dos años y ocho meses por el delito de porte de armas de fuego, mientras que Diego Ceballos es sindicado por el delito de homicidio.

Sobre estos hombres la fuerza pública ya adelanta un plan candado para dar con su paradero, mientras se define el ofrecimiento de una recompensa que pueda agilizar las labores de recaptura, como lo afirmó el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia.



"Hablamos del plan candado, de la verificación de estas personas, unas fotos que nos enviaron, pero el alcalde mencionaba un tema de apoyar con una recompensa de hasta 5 o 10 millones de pesos para información que nos permita saber dónde están, por dónde cogieron, dónde se encuentran y lograr la recaptura para devolverlos a la cárcel", declaró Muñoz.

La policía en el departamento no descarta a raíz de los recientes hechos, reforzar la cantidad de uniformados en este centro penitenciario.