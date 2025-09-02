Estos fueron los acuerdos que dieron fin a protesta de volqueteros en el peaje de Amagá, Antioquia

Luego de por lo menos dos días de bloqueos intermitentes en la vía Pacífico 1, a la altura del peaje de Amagá, las protestas del gremio de transportadores fueron levantadas tras los acuerdos alcanzados en una mesa de negociación con autoridades nacionales y locales.

El paro cívico, que había generado sobrecostos del 30% en la operación de transporte de pasajeros, desvíos de hasta 80 kilómetros por trayecto y demoras superiores a una hora, afectó tanto a empresas como a usuarios del Suroeste antioqueño.

Sin embargo, los transportadores expresaron satisfacción con los compromisos logrados, lo que permitió restablecer la movilidad en la zona.

Wilser Cardona, alcalde de Amagá, explicó que en la reunión participaron alcaldes de la Cuenca del Sinifaná, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la concesión Pacífico 1.

Entre los acuerdos alcanzados se destacan la extensión del horario de circulación por la vía Sinifaná hasta las 10:00 de la noche y la implementación de una tarifa preferencial del 50% en el peaje para vehículos de carga particular y transporte público de los municipios de la cuenca.

El mandatario también fue enfático en señalar que quienes adelantaban la protesta no representaban a la comunidad en general:

“Son un grupito de dueños de volquetas que no tienen una agremiación y no han atendido nuestro llamado. Están perjudicando a 400.000 habitantes del Suroeste. Nosotros hemos venido logrando avances importantes, como la tarifa diferencial, a través del diálogo con el Gobierno, no con bloqueos que afectan a toda la región”, afirmó.

Por su parte, uno de los voceros de los manifestantes celebró los avances, resaltando que la ANI se comprometió a entregar en los próximos días fechas específicas para aplicar la tarifa diferencial.

“Estamos satisfechos, valió la pena la lucha y agradecemos a todas las entidades que acompañaron este proceso”, señaló.

Aunque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había advertido sobre una posible intervención de la fuerza pública en caso de no llegarse a acuerdos, el desbloqueo se dio de manera concertada, lo que permitió restablecer la transitabilidad hacia el Suroeste antioqueño y el suroccidente del país.