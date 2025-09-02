Murió subteniente del Ejército tras ser arrollado por un carro en Cáceres, Antioquia

El Ejército Nacional confirmó este martes la muerte del subteniente Juan Sebastián Reyes Galeano, integrante del Batallón de Selva N.° 57, en hechos ocurridos durante la madrugada en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Comando de la Décima Primera Brigada, la situación se presentó cuando una unidad militar se desplazaba en un vehículo por esa zona y este presentó una falla mecánica que les impedía seguir con su recorrido.

En el momento en que los militares descendieron del automotor para revisar la situación, el subteniente Reyes Galeano fue arrollado por un carro particular que transitaba por el sector, lo que le ocasionó graves heridas. De inmediato, sus compañeros le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital de Caucasia, también en esa subregión del departamento, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Posteriormente, debido a la complejidad de su estado, fue remitido hacia un centro asistencial en la ciudad de Montería, Córdoba, pero, según confirmó el Ejército, pese a los esfuerzos médicos y al procedimiento de evacuación, el oficial falleció en el recorrido hacia esa localidad donde sería atendido en un hospital de mayor nivel.

Por lo pronto, y frente al responsable de este accidente de tránsito, el Ejército informó que ya se dio aviso a las autoridades competentes con el fin de adelantar las investigaciones necesarias que permitan esclarecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente.

Finalmente, la institución lamentó la muerte del subteniente y aseguró que “se dispuso un equipo interdisciplinario para brindar apoyo y acompañamiento a sus familiares en este difícil momento”.