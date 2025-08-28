Montería avanza en la implementación de transporte público fluvial: así va Businú

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, presentó en el RiverCity Global Forum 2025 los avances del sistema de transporte fluvial Businú, un proyecto que busca integrar el río Sinú a la movilidad de la ciudad. La iniciativa, que nació en 2015, se concibió como una “línea azul” con 15 estaciones desde el sur hasta el norte de la capital cordobesa.

Actualmente se construyen dos embarcaciones con capacidad para 32 pasajeros, adaptadas para personas con discapacidad. Los botes estarán equipados con aire acondicionado y paneles solares, con un avance de obra del 60 % y 45 % respectivamente. Según el cronograma, estarán navegando en el río en diciembre de este año.

“Lo importante es que será parte del transporte público de pasajeros, de manera multimodal. La idea es que también acoja las bicicletas públicas y el proyecto público de los barcos para el transporte fluvial”, afirmó el mandatario.

Kerguelén explicó además que se avanza en un plan de señalización del río Sinú para garantizar la seguridad y la convivencia de todos los actores que utilizan este afluente. Con ello, Montería busca consolidar un modelo de movilidad sostenible y ordenado alrededor del agua.

"Estamos trabajando en proyecto de señalización del río Sinú, para poder convivir todos en el río. Tenemos que hacer muchísimas cosas, pero ya en diciembre tendremos las embarcaciones en el río, según la fecha establecida en el cronograma", detalló el alcalde.

Durante el foro internacional, en el que participan más de 60 alcaldes y expertos, el alcalde subrayó que compartir experiencias en torno al manejo de los ríos permite construir soluciones más rápidas y evitar errores. “Hoy todas las ciudades tienen que repensarse para ser viables”, añadió.

Publicidad

Con Businú, Montería se perfila como una de las ciudades pioneras en Colombia en implementar transporte público fluvial, integrando innovación, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.