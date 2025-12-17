Bloqueos al petróleo en Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 17 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 17 de diciembre de 2025:
- Gilberto Morillo, consultor ambiental y energético, dio detalles del bloqueo total anunciado por Donald Trump de todos los buques sancionados que intentan comercializar petróleo en Venezuela.
- Iván René Valenciano, exjugador del Junior y de la Selección Colombia, se pronunció sobre el triunfo del ‘Tiburón’ ante Tolima, llevándose la onceava estrella.
- Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, habló de si se unirá a la Gran Consulta por Colombia.
