En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Pelea en Amagá dejó tres jóvenes capturados y varios uniformados heridos tras acabar la fiesta

Pelea en Amagá dejó tres jóvenes capturados y varios uniformados heridos tras acabar la fiesta

Loa uniformados fueron agredidos por 10 jóvenes, que momentos antes tumbaron una moto de la institución. Cuatro policías fueron incapacitados entre cinco y 20 días.

Publicidad

Publicidad

Publicidad