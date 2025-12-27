Pelea en Amagá dejó tres jóvenes capturados y varios uniformados heridos tras acabar la fiesta

El final de la rumba en zona urbana de Amagá no cayó bien en varios jóvenes presentes, todos mayores de edad, que según las autoridades primero tumbaron una moto de la Policía Nacional y posteriormente la emprendieron contra los uniformados que adelantaban el cierre preventivo del lugar en el sector del parque principal y la plaza de mercado.

Primero hubo malos tratos verbales y luego agresiones físicas contra quienes adelantaban el procedimiento, incluyendo el comandante de estación de Policía, dejando en total a cuatro integrantes de la fuerza pública heridos e incapacitados entre 5 y 20 días.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, indicó que fue necesario refuerzo para retomar el control de la situación.

"Gracias a la intervención oportuna del personal de apoyo, se logró restablecer el orden y materializar la captura de tres individuos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía seccional de Amagá, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes. La Policía Nacional invita a la comunidad a acatar las disposiciones de las autoridades", dijo.



Los capturados deberán responder ante las autoridades por los delitos de violencia contra servidor público y daño en bienes del Estado.

El final de la rumba en la zona urbana de Amagá no cayó bien entre varios jóvenes presentes, quienes agredieron a los policías que adelantaban el cierre preventivo de establecimientos. Cuatro uniformados heridos y tres capturados dejó la gresca. #VocesySonidos pic.twitter.com/k17vbhhwUd — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 27, 2025

Juan David Londoño, Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos de esa localidad del Suroeste antioqueño, manifestó que si bien en las redes sociales se muestran diversas versiones o incluso como si hubiese sido exceso de fuerza, la realidad es que los uniformados estaban haciendo su trabajo cuando fueron agredidos.

“Inicialmente estos jóvenes tumban la motocicleta a la Fuerza Pública, agreden a la Fuerza Pública y posteriormente cuando ya los uniformados ejercen la autoridad, se ve ese hecho bochornoso donde ellos hacen uso de la fuerza. Es de anotar que en cualquier circunstancia donde algún ciudadano se vea vulnerado sus derechos, pues también está la personería municipal donde pueden poner su respectiva queja”, indicó. Este lunes habrá una reunión con comerciantes de la zona, para destacar que allí la rumba sí puede hacerse de manera segura, recalcó el funcionario.