Hallan muertos dos bebés en un congelador

Un hombre alertó a la policía del hallazgo del cadáver de un recién nacido en el congelador; al buscar, la Policía encontró el cuerpo de otro bebé

Hallan muertos dos bebés en un congelador en Francia
Foto: YouTube FranceInfo
Por: AFP
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

